MÚSICA DE QUALIDADE

Liniker alcança mais de 30 milhões de plays em CAJU após dez dias de lançamento

Album é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 08:55

Album Caju, de Liniker Crédito: Divulgação

O efeito de CAJU é irreversível. Apenas dez dias após seu lançamento, o segundo álbum-solo de Liniker já se consagrou como um dos maiores frutos da carreira da cantora e compositora paulista, somando mais de 30 milhões de plays em todas as plataformas de streaming (foram 6 milhões só nas primeiras 24 horas!) e ocupou a sexta posição dos dez álbuns mais ouvidos na lista global do Spotify.

Treze das 14 canções do disco emplacaram na lista de Top 100 da Apple Music Brasil e tanto o álbum, quanto a canção homônima chegaram ao Top 1 do iTunes Brasil em apenas três dias pós lançamento. O single “TUDO”, por sua vez, conquistou números expressivos: o primeiro lugar no Top Viral 50 Brazil e o terceiro no Top Viral 50 Global, ambos do Spotify, além de seu videoclipe oficial ter ultrapassado a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube.

“Estou muito feliz pelo alcance estratosférico e orgânico que este disco tem conquistado. Toda vez que se lança um álbum, existe uma grande expectativa, mas esse momento supera tudo. Isso é muito grande para uma artista independente. Estou muito emocionada pela forma com que todes estão acolhendo esse trabalho”, comemora Liniker em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Em apenas quatro dias, o lançamento da artista foi incluído em mais de quinze playlists nas plataformas de streaming de áudio. CAJU estrelou as capas das listas Hot Hits Brasil, do Spotify; e Released, do YouTube Music. No dia seguinte da divulgação do álbum, Liniker entrou pela primeira vez na parada diária de artistas mais reproduzidos no Spotify Brasil (#33) e foi a artista pop mais reproduzida na plataforma naquele dia (ficando à frente de nomes como Luísa Sonza, LUDMILLA, Anitta e Gloria Groove).

“É uma honra acompanhar a trajetória da Liniker desde a primeira reunião de planejamento de Indigo Borboleta Anil (2021), um álbum que não só transformou vidas, mas também projetou sua arte para o mundo. Agora, com CAJU, ela eleva ainda mais sua excelência artística em um trabalho corajoso, sensível e inovador. É emocionante ver uma artista independente construir uma história impecável e alcançar números tão expressivos nas plataformas de streaming, resultado de muito trabalho, dedicação e amor à arte”, diz Rayane Brum, à frente de Relacionamento com Plataformas Digitais na ALTAFONTE, empresa responsável pela distribuição digital das obras de Liniker.