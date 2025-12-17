Acesse sua conta
Boninho entra na mira de produtora por suspeita de plágio em novo reality

Produtora argentina está de olho em semelhanças de novo reality do diretor com um produto já existente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:53

Boninho visitou sede de 'A Fazenda 17' de surpresa
Boninho visitou sede de 'A Fazenda 17' de surpresa Crédito: Reprodução | Record

O novo reality show de Boninho, “Casa do Patrão”, com estreia marcada para o início de 2026 na Record, entrou na mira de uma produtora por causa das semelhanças com outro programa já existente.

A produtora argentina Boxfish está atenta ao novo formato de Boninho por causa das semelhanças com “El Hotel de Los Famosos”, feito pela empresa em outros países. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Oliveira, do jornal O Dia.

As suspeitas são de que ambos apresentam uma dinâmica parecida, o que ganhou força no último domingo (14), quando Boninho visitou a sede de “A Fazenda 17” e contou detalhes da produção, que contém semelhanças significativas com o produto exportado.

Durante participação no reality, Boninho divulgou alguns detalhes sobre o novo programa. “Só serão anônimos, vão ter três casas, uma parte que vai ficar de boa, outra que vão precisar trabalhar”, disse.

No “El Hotel de Los Famosos”, os participantes também ficam hospedados com as mesmas benécies de um hotel, enquanto outros são destinados para a Área de Serviço, onde

Tags:

Boninho

