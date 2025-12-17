Novo ciclo em andamento: céu de hoje (17 de dezembro) traz clareza emocional e ajustes necessários para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:15
A energia desta quarta-feira, 17 de dezembro, marca o início de um novo ciclo mais sutil, porém extremamente importante. O céu não fala de rupturas bruscas, mas de mudanças internas que, quando bem conduzidas, transformam a forma como você se posiciona diante da vida.
O Sol em Sagitário ilumina a busca por propósito, enquanto a Lua pede sensibilidade e responsabilidade emocional. É o tipo de dia em que o universo sussurra e só escuta quem está atento.
A mensagem central do dia é clara: não basta saber o que se quer, é preciso escolher como agir.
decisões conscientes;
amadurecimento emocional;
ajustes em relações;
planejamento de médio e longo prazo;
escuta interna mais apurada.
Quem respeitar o próprio ritmo sentirá alívio e clareza nos próximos dias.