SAÚDE

Compulsão por doce? Veja truque que vai fazer sua vontade sumir

Alimentos podem ser aliados contra o impulso de comer açúcar

Para lidar com isso, além de cuidar da saúde emocional, uma alimentação equilibrada pode ajudar a reduzir a frequência desses picos de desejo. Alguns alimentos são especialmente indicados por auxiliarem o corpo a manter níveis mais estáveis de energia e por oferecerem doçura natural, o que ameniza a vontade por sobremesas mais calóricas.>

Consumidas entre três a cinco vezes por dia, as frutas ajudam a equilibrar o organismo e são uma fonte natural de açúcar, além de ricas em fibras e vitaminas.>

Damasco, figo, banana-passa e ameixa são boas opções para o lanche, desde que sem adição de açúcar. Por serem mais calóricas, devem ser consumidas com moderação.>

As mais recomendadas são as ricas em fibras e com pouco açúcar. São fáceis de carregar na bolsa e ajudam em momentos de impulso.>