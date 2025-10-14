Acesse sua conta
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e 3 AVCs: 'Meu lado esquerdo ficou todo paralisado'

Angelo Campos deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico e falou que está fazendo reabilitação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:55

Angelo Campos
Angelo Campos Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Angelo Campos revelou que passou por uma cirurgia cardíaca de 12 horas há um mês, e sofreu três AVCs. Em uma publicação no Instagram, na noite da última segunda-feira (13), o comandante do programa "Perrengue na Band" deu detalhes sobre a operação e anunciou que está fazendo reabilitação.

"Hoje está completando um mês que precisei dar um restart em mim, no meu coração, na minha vida. Há um mês, senti uma dor muito, muito forte no peito e até pensei que era um infarto e fui correndo para o hospital, mas descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar, você ficar a milímetros de ter uma hemorragia e partir dessa para melhor", começou.

Angelo Campos

Angelo Campos e José Loreto por Reprodução/Instagram
Angelo Campos no Perrengue na Band por Reprodução/Instagram
Angelo Campos por Reprodução/Instagram
Angelo Campos e Sarah Andrade por Reprodução/Instagram
Angelo Campos e Miá Mello por Reprodução/Instagram
Angelo Campos por Reprodução/Instagram
Angelo Campos e a esposa, Fernanda por Reprodução/Instagram
Angelo Campos por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angelo Campos e José Loreto por Reprodução/Instagram

O apresentador contou que, por causa da síndrome, teve de passar por um procedimento cirúrgico. "Precisei passar por uma cirurgia complexa, de 12 horas. Nessa cirurgia, teve que parar meu rim, tive que fazer hemodiálise e tive também 3 AVCs. Meu lado esquerdo ficou todo paralisado", contou.

"Enfim, no geral, deu tudo certo. Essa parte, vamos dizer assim, foi para ser superada mesmo. Agora, eu preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora, tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé", completou.

Angelo Campos também falou sobre sua recuperação. "Estou fazendo esse trabalho de reabilitação. E também fono, né? Sei que estou falando meio devagar. Então, isso também precisa voltar. Tudo isso junto com a terapia ocupacional, com a galera da fisioterapia. Todo mundo me ajudando muito para que eu me recupere o mais rápido. E isso é fantástico, não tenho palavras para agradecer. Logo, logo, está mais perto que longe, estou voltando".

