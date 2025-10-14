FAMOSOS

Cantora choca ao revelar o nome inusitado do filho: 'Pobre criança'

Anne-Marie surpreendeu ao anunciar escolha durante programa de televisão ao vivo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:07

Anne-Marie Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anne-Marie chocou os fãs ao revelar o nome do segundo filho. O bebê, que nasceu em maio e é fruto do casamento da artista britânica com o também cantor Slowthai, se chama Forever Sugar (algo como 'Para Sempre Açúcar', em tradução livre).

A revelação foi feita durante participação no programa This Morning, da ITV. Anne-Marie, que é onhecida por hits como 'Rockabye' e 'Ciao Adios', conversava sobre sua nova música, 'Depressed' e sobre a maternidade quando foi questionada pelos apresentadores Ben Shephard e Cat Deeley sobre o nome do bebê. Após provocar a curiosidade do público, Anne-Marie confirmou que o caçula se chamava Forever Sugar.

A artista explicou que a escolha tem um significado afetivo: sua avó costumava assinar cartões com a frase “forever and always” ("para sempre e eternamente"), algo que sua mãe e irmã continuaram fazendo. O gesto inspirou a cantora a batizar o filho com a palavra "Forever".

Anne-Marie, de 34 anos, é casada com o rapper Slowthai - cujo nome verdadeiro é Tyron Frampton. O casal também é pai de uma menina chamada Seven ('Sete', também em tradução livre), nascida em fevereiro de 2024.

Nas redes sociais, a reação ao nome do novo bebê foi imediata e dividiu internautas. Algumas pessoas elogiaram a originalidade, enquanto outras ironizaram a escolha. "Forever? Pobre criança", comentou um usuário no X (antigo Twitter). "Chamar seu filho de Forever Sugar vai, com certeza, fazer com que ele seja motivo de piada na escola", disse mais um. Outro apostou: "Forever Sugar… ele vai mudar de nome assim que puder".

