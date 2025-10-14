Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora choca ao revelar o nome inusitado do filho: 'Pobre criança'

Anne-Marie surpreendeu ao anunciar escolha durante programa de televisão ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:07

Anne-Marie
Anne-Marie Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anne-Marie chocou os fãs ao revelar o nome do segundo filho. O bebê, que nasceu em maio e é fruto do casamento da artista britânica com o também cantor Slowthai, se chama Forever Sugar (algo como 'Para Sempre Açúcar', em tradução livre).

A revelação foi feita durante participação no programa This Morning, da ITV. Anne-Marie, que é onhecida por hits como 'Rockabye' e 'Ciao Adios', conversava sobre sua nova música, 'Depressed' e sobre a maternidade quando foi questionada pelos apresentadores Ben Shephard e Cat Deeley sobre o nome do bebê. Após provocar a curiosidade do público, Anne-Marie confirmou que o caçula se chamava Forever Sugar.

Anne-Marie

Forever Sugar, filho da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Seven, filha da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Forever Sugar, filho da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie e o filho, Forever Sugar por Reprodução/Instagram
Seven, filha da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Forever Sugar, filho da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie e a filha, Seven por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Seven, filha da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie e filha, Seven por Reprodução/Instagram
Anne-Marie por Reprodução/Instagram
Anne-Marie e filhos por Reprodução/Instagram
Anne-Marie e filhos por Reprodução/Instagram
1 de 18
Forever Sugar, filho da cantora Anne-Marie por Reprodução/Instagram

A artista explicou que a escolha tem um significado afetivo: sua avó costumava assinar cartões com a frase “forever and always” ("para sempre e eternamente"), algo que sua mãe e irmã continuaram fazendo. O gesto inspirou a cantora a batizar o filho com a palavra "Forever".

Anne-Marie, de 34 anos, é casada com o rapper Slowthai - cujo nome verdadeiro é Tyron Frampton. O casal também é pai de uma menina chamada Seven ('Sete', também em tradução livre), nascida em fevereiro de 2024.

Nas redes sociais, a reação ao nome do novo bebê foi imediata e dividiu internautas. Algumas pessoas elogiaram a originalidade, enquanto outras ironizaram a escolha. "Forever? Pobre criança", comentou um usuário no X (antigo Twitter). "Chamar seu filho de Forever Sugar vai, com certeza, fazer com que ele seja motivo de piada na escola", disse mais um. Outro apostou: "Forever Sugar… ele vai mudar de nome assim que puder".

Filhos de famosos ganham nomes inusitados

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Mariana Rios fez vídeo para o filho sobre o nome dele: 'Palo' por Reprodução / Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostra ultrassom da filha Zuza por Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
O pequeno Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, nasceu em 18 de fevereiro por Reprodução/Instagram
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA por Reproduçãoi/Instagram
Iza e Nala em Praia do Forte por Reprodução / Redes Sociais
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Karina Barbieri e Seu Jorge batizaram o filho como Samba Jorge por Reprodução/Instagram
Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e o filho, Uri por Reprodução/Instagram
Mayana Moura com o filho, Lestat, e o marido, Louis Harang por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar tem uma filha chamada Ilha, que é fruto do seu relacionamento com a modelo Shay Dufau por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução

Recentemente, Anne-Marie também falou sobre os desafios da maternidade e revelou ter sido diagnosticada com diabetes gestacional durante a segunda gravidez. "Foi difícil, não posso comer cereais nem pão", contou, na época. Ela ainda falou que chegou a ter desejos alimentares incomuns. "Outro dia, deu uma vontade enorme de comer um bife, e eu nunca comi bife em toda a minha vida".

Leia mais

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Perito criminal revela quem matou Odete Roitman - e não é nenhum dos cinco principais suspeitos

Perito criminal revela quem matou Odete Roitman - e não é nenhum dos cinco principais suspeitos

Imagem - Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e expõe dívida milionária de empréstimos

Banco aciona Márcio Garcia na Justiça e expõe dívida milionária de empréstimos

Tags:

Cantora Filho Nome Redes Sociais Anne-marie

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)