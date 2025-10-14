Sandra atira em Candinho e forja a própria morte em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta terça-feira (14) de Êta Mundo Melhor! será marcado por muita tensão e reviravoltas. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mostra Sandra ultrapassando todos os limites para escapar da justiça.
Logo no início do capítulo, Sandra atira e deixa Candinho desesperado. Quitéria corre para chamar a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir antes que os oficiais cheguem ao local.
Enquanto isso, Túlio abre o coração para Estela e revela que foi abandonado por Irene, o que aproxima ainda mais o casal. Lauro cuida de Dita, que se recupera do susto, e anuncia que ela está fora de perigo.
Mirtes surpreende Paixão ao se apresentar como noiva de Ernesto, deixando o rapaz sem reação. Olga decide enfrentar Araújo, enquanto Medeia se insinua para Asdrúbal.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Zé dos Porcos continua dividido entre Maria Divina e Francine, sem saber com quem realmente quer ficar. Já Cunegundes revela para Medeia a existência do misterioso mapa das esmeraldas, o que pode mudar os rumos da história.
No fim do capítulo, Candinho e Dita se rendem à paixão e trocam um beijo romântico. Mas o clima de paz dura pouco: Inês e Sandra armam mais uma farsa e simulam a morte da vilã justamente quando a polícia chega.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.