NOVELA DAS 6

Sandra atira em Candinho e forja a própria morte em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (14)

Vilã foge da polícia com ajuda de Inês e engana todos simulando o próprio assassinato

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05:00

Sandra (Flávia Alessandra) vai retomar seus planos depois de ver seus planos fracassarem na Europa em “Êta Mundo Melhor” Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (14) de Êta Mundo Melhor! será marcado por muita tensão e reviravoltas. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mostra Sandra ultrapassando todos os limites para escapar da justiça.

Logo no início do capítulo, Sandra atira e deixa Candinho desesperado. Quitéria corre para chamar a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir antes que os oficiais cheguem ao local.

Enquanto isso, Túlio abre o coração para Estela e revela que foi abandonado por Irene, o que aproxima ainda mais o casal. Lauro cuida de Dita, que se recupera do susto, e anuncia que ela está fora de perigo.

Mirtes surpreende Paixão ao se apresentar como noiva de Ernesto, deixando o rapaz sem reação. Olga decide enfrentar Araújo, enquanto Medeia se insinua para Asdrúbal.

Zé dos Porcos continua dividido entre Maria Divina e Francine, sem saber com quem realmente quer ficar. Já Cunegundes revela para Medeia a existência do misterioso mapa das esmeraldas, o que pode mudar os rumos da história.

No fim do capítulo, Candinho e Dita se rendem à paixão e trocam um beijo romântico. Mas o clima de paz dura pouco: Inês e Sandra armam mais uma farsa e simulam a morte da vilã justamente quando a polícia chega.