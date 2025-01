TRAIÇÃO DUPLA?

Pai de Neymar curte vídeo sensual da mulher com quem o jogador traiu Bruna Biancardi

Atualmente, o pai do jogador está comprometido com Mariane Bernardi

Marina Branco

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 17:14

Neymar Pai com a namorada Crédito: Divulgação I Camarote Mar

A razão do término entre Neymar e Bruna Biancardi voltou a ser comentada, mas não por interesse do jogador. O pai de Neymar curtiu um vídeo sensual de Fernanda Campos, criadora de conteúdo adulto com quem o jogador traiu Biancardi.

A curtida inusitada foi percebida e comentada pela própria Fernanda, que printou a ação do pai de Neymar e repostou. Na foto, ela aparece com um baby doll curto de renda, sentada em uma poltrona.

Curtida de Neymar Pai no post da ex-affair do filho Crédito: Reprodução I Instagram

“Sempre achei ele curioso, então não foi nenhuma surpresa. Só me chamou a atenção porque foi logo que postei, acho que ele já estava com o perfil aberto bisbilhotando. Eu falo, todo mundo quer ver o que o menino Ney viu”, comentou ela.

A rapidez da visualização foi notada pela ex de Neymar, assim como o momento em que o Neymar Pai retirou a curtida. “Pena que ele deu deslike, não precisava”, lamentou Fernanda.

Segundo ela, a ação do pai do jogador fez com que vários usuários de plataformas de conteúdo adulto assinassem seus perfis no OnlyFans e na Privacy, onde estão as versões completas das prévias que ela posta em seu Instagram.

“Foi ele curtir o vídeo que ganhei um monte de assinante novo, todos curiosos pra ver o conteúdo proibido. Alguns usaram nomes fakes e e-mails aleatórios para assinar, será que um deles é o Neymar pai?”, brincou.