Luxemburgo é intimado a pagar multa de R$ 18 mil e recebe prazo apertado

Treinador está sendo cobrado por obra sem licença em seu apartamento no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de cinco dias para o técnico Vanderlei Luxemburgo quitar uma multa superior a R$ 18 mil. A pena foi aplicada em 2019 pelo município do Rio de Janeiro e já caiu na Dívida Ativa - conjunto de débitos não pagos que o contribuinte tem com o governo. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.