DIVÓRCIO

Como o Manchester City acabou com o casamento de Guardiola

O técnico se separou da estilista Cristina Serra após 30 anos de relacionamento

Marina Branco

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:31

Guardiola com sua esposa e filhos Crédito: Reprodução I Instagram

Que a vida de Pep Guardiola não tem sido fácil, todo o mundo do futebol já sabe. Mas tudo pode piorar, e a crise do Manchester City parece ter se alastrado até o casamento de 30 anos do técnico. O divórcio com a estilista Cristina Serra já está em processo, e tem tudo a ver com a renovação do contrato do treinador com o clube.

Guardiola começou a namorar sua agora ex-esposa em 1994, e casou em 2014. Nesse período, foram três filhos, sendo Maria (24), Marius (22) e Valentina (17). Com isso, ele já era casado quando chegou ao City em 2016, e seguiu construindo seu império e a identidade do clube inglês.

Com Pep no City, foram seis Premier League, duas FA Cup, uma Uefa Champions League e um mundial de clubes da Fifa, este último em cima do Fluminense por 4 a 0. O contrato entre clube e técnico teoricamente se encerraria em junho deste ano, mas foi estendido por mais dois anos em novembro do ano passado.

A decisão de ficar em Manchester até a temporada 2026/27 veio principalmente da relação de lealdade que tem com o clube, como comentou em inúmeras entrevistas. Para ele, sob risco de rebaixamento pelo "julgamento do século" que o City vem enfrentando contra a Premier League, deixar o clube seria abandoná-lo quando precisa dele.

Quem parece não ter gostado da ideia foi a esposa de Pep, que já tinha combinado com o marido que a família sairia da Inglaterra este ano. Cristina já vinha passando períodos cada vez mais longos na Espanha, ficando inclusive longe do marido, e teria pretensões de ir morar nos Emirados Árabes Unidos.

Por isso, a renovação do contrato de Pep teria sido determinante para terminar o casamento, de acordo com o jornal Sport. O principal motivo, assim, teria sido o esforço excessivo de Guardiola em projetos profissionais, atrapalhando sua vontade de sair da Inglaterra.

O ex-casal chegou a passar o Natal juntos em Barcelona, mesmo após a renovação do contrato, mas o relacionamento não durou muito mais. Também no período da virada do ano, o City entrou em sua pior fase desde a chegada de Guardiola, com derrotas e empates consecutivos pelo maior tempo de jejum que já viveram.