CONTRATAÇÃO

Saiba quais clubes estão na briga para comprar Neymar

O brasileiro está na mira de Inter Miami e Chicago Fire, da Major League Soccer

Marina Branco

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 17:05

Neymar pelo Al-Hilal Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Com o futuro no Al-Hilal cada vez mais distante, os novos caminhos de Neymar começam a despontar, e se destacar em duas possibilidades - Chicago Fire ou Inter Miami. Interesse dos dois clubes estadunidenses, o brasileiro tem agitado debates em relação ao salário que precisaria ser desembolsado para tê-lo no time.

O contrato com o clube árabe termina em junho deste ano, mas Neymar já está livre para assinar pré-contratos desde o início de janeiro. Com isso, o interesse do Inter Miami já era claro, especialmente pela intenção de remontar o Trio MSN, já que Messi e Suárez já defendem a camisa rosa.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio", comentou Neymar sobre a possibilidade.

Além dele, o Chicago Fire também está aberto para disputar Neymar, segundo o jornal L'Equipe. Ambos os times já teriam contatado a equipe de Neymar para a próxima temporada, indicando que o futuro do brasileiro será na Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos.

O próprio dono do Inter Miami, Jorge Más, já comentou sobre o interesse, mas sem arriscar em opiniões. Para ele, não é possível mencionar nomes ainda, mas é claro que a contratação de Neymar é um sonho compartilhado entre ele e o ex-jogador David Beckham, também dono do clube.

"Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que Neymar sonha em fazer. Nós sempre sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo, em ter o melhor elenco. Uma figura como Neymar, se quiser vir para os EUA e para o Inter Miami... quem não quer um jogador dessa categoria aqui?", opinou.

"Obviamente temos limitações da liga. Temos que tomar cuidado com isso. Nossa meta a curto prazo é reforçar o elenco, reforçar o clube. Não temos flexibilidade. Falar de nomes individuais é um pouco prematuro. Se algum dia quiserem jogar, eu quero os melhores do mundo no Inter Miami", completou.

Por que Neymar vai sair do Al-Hilal

Neymar vem se afastando sucessivamente desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Na época, fez uma cirurgia, e passou mais de um ano sem jogar.

Há cerca de três meses, retornou aos campos, e na segunda partida, sentiu uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Mais tempo fora dos jogos, e o retorno apenas no final de 2024.