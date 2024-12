RETORNO

Neymar volta de lesão e faz gol em jogo do Al-Hilal

O brasileiro estava afastado há dois meses por uma ruptura no tendão da coxa esquerda

No duelo contra o Al Fayha, o Al-Hilal venceu por 2 a 0, com um gol de Neymar e outro de Malcom, que também deu a assistência para o brasileiro. A partida foi um amistoso de pré-temporada, e marcou mais um retorno.

Neymar vem se afastando sucessivamente desde outubro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Na época, fez uma cirurgia, e passou mais de um ano sem jogar.

Em meio a tantas lesões, o craque passou a se tornar dúvida no Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2025. No entanto, é provável que o time o libere na janela de transferências do início deste ano, a não ser que tenha intenções de levá-lo ao Mundial de Clubes em junho.