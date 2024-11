AL-HILAL

Neymar pode ser liberado na próxima janela de transferências pelo Al-Hilal

A principal especulação é de que o brasileiro vá para o Inter Miami

Marina Branco

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 14:34

Neymar pelo Al-Hilal Crédito: Al-Hilal/Divulgação

O Al-Hilal está avaliando a possibilidade de rescindir o contrato com Neymar em janeiro, deixando o atacante brasileiro livre na próxima janela de transferências internacionais. O futuro mais provável para Neymar é uma possível ida para o Inter Miami, clube onde Messi joga atualmente.

O vínculo de Neymar com o clube saudita se encerra no final da temporada, em junho do ano que vem, mas o Al-Hilal parece estar disposto a liberá-lo antes disso, de acordo com informações da emissora MBC Shadid, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Saudita.

Até então, Neymar está regularizado para disputar o Campeonato Saudita apenas nesta temporada, não tendo sido inscrito pelo clube na Saudi Pro League 2024/25. O Al-Hilal já teria, inclusive, informado o comitê de recrutamento da liga que não tem pretensões de registrar o brasileiro.

Uma das possibilidades para o desinteresse do clube saudita em Neymar, que chegou muito admirado à equipe, seria a grande quantidade de jogos em que o Al-Hilal não pôde contar com o craque devido a lesões.

Parado desde outubro do ano passado, por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo enquanto jogava pela Seleção Brasileira contra o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar retornou aos campos em outubro pela terceira rodada da Champions League da Ásia.

Após a primeira partida contra o Al-Ain, o brasileiro voltou a jogar pelo Al-Hilal na última segunda-feira (4), quando sofreu uma nova lesão. Na partida contra o Esteghlal, ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 39, após sentir a coxa direita. Com isso, Neymar ficará de quatro a seis semanas fora dos campos, não jogando mais nenhuma partida em 2024.

Além do Al-Hilal, Neymar também está sem jogar pela Seleção Brasileira desde o ano passado, não tendo sido convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos jogos contra Venezuela e Uruguai. Quando questionado sobre a decisão, Dorival afirmou que o jogador teve poucos minutos em campo na temporada.

Se Neymar realmente sair do Al-Hilal, como tudo indica, a maior probabilidade é de que ele chegue ao Inter Miami, como Messi já almejava. Os dois jogaram juntos no Barcelona e foram campeões da Champions League em 2015, integrando o famoso ‘trio MSN’ com o uruguaio Luis Suárez.