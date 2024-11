LESÃO MUSCULAR

'Só prova aquilo que eu pensava', diz Jorge Jesus após Neymar sair de campo com dores

Ex-técnico do Flamengo acredita que o jogador brasileiro vai precisar de duas semanas para voltar a estar disponível

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 19:57

Jorge Jesus espera que Neymar esteja disponível em duas semanas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após Neymar sair lesionado com 28 minutos em campo de sua segunda partida oficial após a lesão no joelho, o técnico do Al Hilal Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva e respondeu sobre a lesão sofrida pelo jogador brasileiro durante a vitória por 3x0 diante do Esteghlal, clube do Irã, pela Champions League da Ásia.

O comandante do clube da Arábia Saudita comentou que o novo contratempo para o jogador exemplifica a preocupação do português em inscrever o camisa 10 para uma das vagas para estrangeiros do clube árabe. "O Neymar não é um caso fácil. Isso só reforça aquilo que eu pensava quando tomei a decisão de não o inscrever na Liga, porque sabia e sei que não vai ser fácil. (...) Vai ter problemas igual teve hoje", disse.

O ex-técnico do Flamengo também falou sobre o tempo de recuperação do jogador. O treinador do Al Hilal acredita que o jogador brasileiro vai precisar, pelo menos, de duas semanas para voltar a estar disponível. Caso se recupere dentro do prazo esperado por Jorge Jesus, Neymar poderia retornar aos gramados no jogo contra o Al-Saad, dia 26 de novembro, também pela Champions League da Ásia.

O atacante entrou aos 12 minutos do segundo tempo. Na faixa dos 40 minutos, o brasileiro estendeu a perna direita para tentar um domínio e sentiu a coxa na sequência da jogada. Minutos antes, o jogador recebeu uma entrada dura de Zamani, que foi punido com o cartão amarelo.

Vale lembrar que Neymar não foi convocado pelo treinador Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva, o técnico explicou que o aspecto físico foi fundamental na não nomeação. "Na próxima convocação, ele com certeza terá um tempo maior e o resgate por completo da sua confiança. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro é muito importante. Temos que enaltecer essa postura. Fisicamente, ele ainda depende de um complemento", afirmou.