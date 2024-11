PREOCUPAÇÃO

Neymar sai de campo lesionado em segundo jogo após volta aos gramados

O jogador brasileiro entrou em campo aos 57 minutos e saiu aos 85 após sentir a coxa direita

Em seu segundo jogo após um longo período lesionado, Neymar deixou o campo lesionado nesta segunda-feira (4). O jogador brasileiro ficou pouco menos de 30 minutos em campo antes de pedir substituição na partida entre Al Hilal e Esteghlal, clube do Irã, pela Champions League da Ásia. A partida terminou com 3x0 para a equipe da Arábia Saudita. Mitrovic marcou os três gols. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.

Com a expectativa de marcar o primeiro gol após voltar aos gramados de uma lesão no joelho, a segunda partida de Neymar tomou ares melancólicos. O atacante entrou aos 12 minutos do segundo tempo. Na faixa dos 40 minutos, o brasileiro estendeu a perna direita para tentar um domínio e sentiu a coxa na sequência da jogada. Minutos antes, o jogador recebeu uma entrada dura de Zamani, que foi punido com o cartão amarelo.