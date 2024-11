DORES NA PERNA DIREITA

'Espero que não seja nada demais', diz Neymar sobre nova lesão sofrida

O atacante deixou o campo com 28 minutos jogados após tentar domínio e sentir a perna direita

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 20:14

Neymar saiu lesionado após 28 minutos em campo Crédito: Divulgação/Al Hilal

Após Neymar sair lesionado com 28 minutos em campo de sua segunda partida oficial após a lesão no joelho, o jogador se pronunciou nas redes sociais. De acordo com o brasileiro, ele foi avisado por médicos do clube de que havia a possibilidade das dores acontecerem pelo longo tempo afastado dos gramados.



"Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal, após 1 ano, acontecer isso, os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", escreveu o jogador em uma rede social.

O atacante entrou aos 12 minutos do segundo tempo durante partida do Al Hilal contra o Esteghlal, clube do Irã, pela Champions League da Ásia. Na faixa dos 40 minutos, o brasileiro estendeu a perna direita para tentar um domínio e sentiu a coxa na sequência da jogada. Minutos antes, o jogador recebeu uma entrada dura de Zamani, que foi punido com o cartão amarelo.

Após a partida, o técnico Jorge Jesus comentou que o novo contratempo para o jogador exemplifica a preocupação do português em inscrever o camisa 10 para uma das vagas para estrangeiros do clube árabe. "O Neymar não é um caso fácil. Isso só reforça aquilo que eu pensava quando tomei a decisão de não o inscrever na Liga, porque sabia e sei que não vai ser fácil. (...) Vai ter problemas igual teve hoje", disse.

O ex-técnico do Flamengo também falou sobre o tempo de recuperação do jogador. O treinador do Al Hilal acredita que o jogador brasileiro vai precisar, pelo menos, de duas semanas para voltar a estar disponível. Caso se recupere dentro do prazo esperado por Jorge Jesus, Neymar poderia retornar aos gramados no jogo contra o Al-Saad, dia 26 de novembro, também pela Champions League da Ásia.