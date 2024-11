RETORNO AO BRASIL?

Após rumores de rescisão, clube brasileiro traça plano para conseguir Neymar em 2025

Jogador brasileiro tem contrato com o Al Hilal até a metade de 2025, mas pode rescindir antes do esperado

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 16:19

Neymar é o principal alvo do Santos para 2025 Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

A lesão sofrida por Neymar durante a semana acendeu rumores de uma possível rescisão do Al Hilal com o craque brasileiro. Enquanto o vínculo do atacante com o clube não acaba, o Santos traçou um plano para convencer o jogador a retornar ainda no início do próximo ano. Neymar tem contrato com a equipe saudita até a metade de 2025. As informações foram divulgadas pelo site ge.

O Peixe já armava um planejamento para a temporada seguinte, mas a viabilidade era considerada baixa pelo alto salário do jogador e do projeto esportivo do time, que se encontra na segunda divisão. Com a possibilidade de rescisão com o Al Hilal, a cúpula santista vê o retorno com otimismo, principalmente pelas atitudes do atleta em estreitar laços com o time de origem.

Para contar com o jogador, o Santos pretende oferecer o maior salário possível para o jogador, além de negociar parcerias comerciais que seriam atraídas pela repercussão da contratação. O diretor de marketing do Santos, Armênio Neto, tem canal direto com Neymar pai e mantém conversas para indicar o interesse. O movimento, no entanto, depende da rescisão contratual na Arábia. Uma transferência para a Europa também não está descartada.

O Alvinegro também intensificou o contato com o pai do jogador, o que rendeu o atual patrocínio com a Blaze ao time e as visitas de Neymar à Vila Belmiro após 10 anos.