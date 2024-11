CAMPEONATO SAUDITA

Neymar não deve jogar mais nenhuma partida em 2024

Lesão sofrida contra o Esteghlal leva de quatro a seis semanas para ser recuperada

O Al-Hilal informou que Neymar não deve jogar mais nenhuma partida em 2024 , por causa da lesão sofrida no jogo contra o Esteghlal pela Champions League asiática. A recuperação do atacante brasileiro deve levar de quatro a seis semanas , podendo triplicar o prazo inicialmente cogitado de duas semanas.

A lesão de Neymar afetou a parte posterior da coxa direita, e exige um programa de reabilitação que terminaria após o último jogo do Al-Hilal neste ano, no dia 7 de dezembro, contra o time Al-Raed. Com isso, o atacante jogou apenas duas partidas ao longo de todo o ano, já que estava parado por conta de uma lesão anterior desde outubro do ano passado.