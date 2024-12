EITA COMO É FÉRTIL

Neymar fez o mesmo número de gols e filhos nos últimos 18 meses

Média é de um novo filho a cada seis meses

A 'seca' de gols, no entanto, tem explicação. Duas semanas depois do seu gol mais recente, Neymar sofreu uma grave lesão, em outubro do ano passado, durante o confronto entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele ficou um ano longe dos gramados após passar por cirurgias e uma longa recuperação e só voltou a jogar em outubro deste ano, dias após se tornar pai de Mavie.