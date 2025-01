DEIXOU SAUDADES?

Neymar comenta a volta do trio MSN: ‘Seria incrível’

Com o contrato do Al-Hilal chegando ao fim, o brasileiro comentou a possibilidade de ir para o Inter Miami

Marina Branco

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 13:12

Suárez Crédito: Reprodução I LaLiga

Desde seu fim, a volta do trio MSN é sonhada por todo torcedor do Barcelona. A junção entre Messi, Suárez e Neymar que venceu a tríplice de Champions, La Liga e Copa do Rei já em sua primeira temporada pelos culés deixou saudades, e volta e meia é comentada.

Dessa vez, foi o próprio Neymar quem falou sobre, trazendo a possibilidade de um retorno - mas não para o Barcelona. Atualmente jogando no clube árabe Al-Hilal, ele comentou sobre uma possível ida para o Inter Miami, clube estadunidense onde jogam Messi e Suárez.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio”, comentou o brasileiro à CNN.

Ainda assim, a dificuldade pode estar na vontade que Neymar tem de ficar no Al-Hilal, e reafirma sempre que pode: “Estou feliz no Al Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe... o futebol é cheio de surpresas”.

Um dos principais apoiadores do retorno é Jorge Más, dono do Inter Miami, que já afirmou que sonha com a contratação de Neymar. David Beckham, também dono do Inter, compartilha da mesma opinião.

“Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que Neymar sonha em fazer. Nós sempre sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo, em ter o melhor elenco. Uma figura como Neymar, se quiser vir para os EUA e para o Inter Miami... quem não quer um jogador dessa categoria aqui?”, comentou Jorge.

“Obviamente temos limitações da liga. Temos que tomar cuidado com isso. Nossa meta a curto prazo é reforçar o elenco, reforçar o clube. Não temos flexibilidade. Falar de nomes individuais é um pouco prematuro. Se algum dia quiserem jogar, eu quero os melhores do mundo no Inter Miami”, completou.

O contrato de Neymar com o Al-Hilal é válido até junho de 2025, mas o atacante está livre para assinar pré-contratos e deve ser liberado pelo clube precocemente. O desapego do Al-Hilal com o brasileiro se deve, principalmente, à frequência de lesões, que fez com que ele passasse mais de 12 meses fora dos campos.

A volta de Neymar após a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo foi em outubro do ano passado, mas em seu segundo jogo, veio uma nova lesão na parte posterior da coxa direita.