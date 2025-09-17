Acesse sua conta
Banco Central mantém taxa Selic em 15% ao ano

Federação das indústrias baianas criticou a decisão do Copom

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:46

O comportamento dos preços fez o Banco Central (BC) cortar os juros pela terceira vez seguida
Banco Central manteve taxa no maior patamar em 20 anos Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A taxa Selic permanece em 15% ao ano após decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nesta quarta-feira (17).

Esta é a segunda reunião consecutiva que o comitê mantém o nível da Selic, que chegou ao maior patamar em quase 20 anos. Ao todo, de setembro de 2024 até junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos.

A entidade justificou a manutenção da taxa devido a instabilidades no ambiente externo e inflação acima da meta no Brasil.

Logo após a divulgação do Copom, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) emitiu uma nota técnica criticando a permanência da Selic em 15%. Para a federação baiana, a decisão desconsidera sinais de desaceleração inflacionária e impõe uma barreira ao crescimento da economia brasileira, especialmente da indústria.

"Com inflação acumulada de 5,13% em 12 meses e em trajetória de queda, a manutenção de uma taxa real de quase 10% ao ano — uma das mais altas do mundo — não se sustenta em nenhuma ótica racional. O Banco Central, ao insistir em uma política monetária contracionista, contribui para o desaquecimento da atividade e retração dos investimentos produtivos", acrescentou o comunicado.

