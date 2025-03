ECONOMIA

Banco Central eleva taxa de juros para patamar da crise do governo Dilma

BC ainda indicou nova alta para maio

Com a alta, o Copom colocou os juros no mesmo patamar registrado na crise econômica deflagrada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que sofreu impeachment em agosto de 2016. Trata-se do maior nível nominal dos juros desde outubro de 2016, já com Michel Temer na presidência.>