OPORTUNIDADE

Ponte Salvador-Itaparica vai oferecer vagas de capacitação em outubro

Concessionária projeta chegar a até 8 mil empregos diretos e indiretos

Donaldson Gomes

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:57

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica foi apresentado a parlamentares estaduais Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica vai oferecer capacitação para trabalhadores interessados em trabalhar nas obras do complexo viário. Segundo o CEO da concessionária, Claudio Villas Boas, as incrições para a formação, que acontecerá em parceria com a Secretaria do Trabalho Emprego e Renda (Setre), devem ser abertas no próximo mês de outubro.

"Vamos iniciar os cursos de formação ainda este ano, abrir os cadastros no mês de outubro, provavelmente, e começando os cursos em novembro e dezembro, para iniciar as contratações no início de 2026", projeta Villas Boas. O executivo participou de uma apresentação sobre o projeto nesta terça-feira (dia 17), na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba).

Segundo Villas Boas, a previsão é chegar a até 8 mil trabalhadores envolvidos com a implantação do projeto. "Nós prevemos chegar a 4 mil pessoas contratadas diretamente para o processo construtivo da ponte. Considerando as vagas indiretas, calculamos de 7 a 8 mil profissionais", destaca.

O cronograma para o início das obras de implantação da Ponte Salvador-Itaparica foi apresentado durante a reunião com parlamentares, que contou ainda com a participação de representantes do governo estadual.

Segundo o CEO da concessionária Ponte Salvador-Itaparica, Claudio Villas Boas, as obras devem ser iniciadas no dia 4 de junho de 2026. A data foi estabelecida em um aditivo contratual, intermediado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCU), que foi assinado entre o estado e as empresas chinesas que venceram a disputa pela concessão do projeto.

"Nós assinamos o aditivo em 4 de junho de 2025 e estamos trabalhando com muito afinco no licenciamento ambiental, já entregamos boa parte dos estudos necessários, com diversas trocas de oficios e estamos fazendo um acompanhamento quinzenal com o Inema", diz Claudio Villas Boas, citando o órgão responsável pelo licenciamento estadual.

Ele acredita que até junho de 2026 o licenciamento deverá estar concluído, o que permitirá o início das obras. Além do licenciamento, há outros serviços preliminares antes do início das obras, como a mobilização dos canteiros e a construção de uma plataforma provisória no mar.

Os três canteiros serão implantados em Salvador, na região do Jequitaia, o segundo em Vera Cruz, além de uma terceira estrutura em São Roque do Paraguaçu, no estaleiro da Petrobras, onde serão construídas as estruturas pre-moldadas.