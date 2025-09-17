Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram amanhã (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 07:00
As inscrições para o concurso público do Ministério Público da Bahia (MP-BA) com 20 vagas para o cargo de Promotor de Justiça, cujo salário é de R$ 31 mil, encerram na quinta-feira (18).
Das vagas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola.
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340. O concurso tem validade de dois anos, contados da data de sua homologação, prazo este que pode ser estendido por igual período, a critério da Administração.
Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso
Os candidatos vão passar por três fases de avaliação: prova objetiva e discursiva, oral e análise de títulos. A prova objetiva será aplciada no dia 19 de outubro deste ano, no turno vespertino, em Salvador. As provas discursivas acontecem nos dias 24, 25, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, também pela tarde, na capital baiana.
A avaliação oral será realizada entre os dias 29 de julho e 11 de agosto de 2026. Os documentos da prova de títulos, por sua vez, devem ser enviados nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2026.