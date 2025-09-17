DESVIO DE VERBAS

Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos

Dinheiro era destinado ao atendimento da saúde da população baiana

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:28

Sede da Fundação Hemoba, em Salvador Crédito: Divulgação/Sesab

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que não teve o nome confirmado, se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. As apurações tiveram início a partir de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

Operação Fluxo Vital 1 de 6

Além do crime de peculato, foram identificados indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de capitais, diante da movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora. A mulher está custodiada à disposição da Justiça.