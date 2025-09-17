Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:28
Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita, que não teve o nome confirmado, se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. As apurações tiveram início a partir de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.
Operação Fluxo Vital
Além do crime de peculato, foram identificados indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de capitais, diante da movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora. A mulher está custodiada à disposição da Justiça.
A prisão preventiva foi realizada por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), no âmbito da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), e faz parte da Operação Fluxo Vital.