CRIME

Quem é a ex-servidora da Hemoba presa por desvio de meio milhão de reais da instituição

Dinheiro deveria ser destinado ao atendimento da saúde da população baiana

Maysa Polcri

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:16

Ex-servidora é acusada de fraude na Hemoba Crédito: Reprodução

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana. Trata-se de Simone dos Santos Raulino, que foi exonerada da diretoria financeira da Hemoba em abril deste ano.

Ela ocupava o cargo de coordenadora II do setor financeiro da Hemoba. A exoneração da servidora foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 3 de abril neste ano, período em que surgiram suspeitas de que Simone dos Santos praticava fraude na instituição. As denúncias contra a ex-servidora foram apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

A investigação aponta que Simone dos Santos Raulino se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. Além do crime de peculato, foram identificados indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de capitais, diante da movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora. A mulher está custodiada à disposição da Justiça.

Operação Fluxo Vital 1 de 6

A investigada chegou a ser designada para ocupar o cargo de diretora administrativa e financeira da Hemoba entre os dias 2 e 16 janeiro de 2024 - período em que a diretora Ana Cleide Freitas Marback esteve de férias.

Simone Raulino foi presa no âmbito da operação Fluxo Vital, que desencadeou a prisão preventiva e o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra a investigada. De acordo com a Polícia Civil, o valor desviado ultrapassa R$ 500 mil em recursos públicos. A reportagem não conseguiu contatar a defesa da ex-servidora. O espaço segue aberto.

Exoneração da ex-servidora acusada de fraude Crédito: Reprodução

Em nota, a Hemoba ressaltou que a servidora não faz mais parte do quadro de funcionários, tendo sido exonerada assim que surgiram suspeitas de fraude. "A instituição reafirma que sempre teve como princípios a ética, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, colaborando integralmente com os órgãos de controle e colocando-se à disposição da Justiça", afirma.

A Hemoba aderiu recentemente ao Programa Bahia de Integridade Pública, que estabelece um conjunto de medidas voltadas para prevenir, identificar e combater irregularidades, fraudes e corrupção na administração pública.