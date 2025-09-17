Acesse sua conta
Quem é a ex-servidora da Hemoba presa por desvio de meio milhão de reais da instituição

Dinheiro deveria ser destinado ao atendimento da saúde da população baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:16

Ex-servidora é acusada de fraude na Hemoba
Ex-servidora é acusada de fraude na Hemoba Crédito: Reprodução

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira (17) por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana. Trata-se de Simone dos Santos Raulino, que foi exonerada da diretoria financeira da Hemoba em abril deste ano. 

Ela ocupava o cargo de coordenadora II do setor financeiro da Hemoba. A exoneração da servidora foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 3 de abril neste ano, período em que surgiram suspeitas de que Simone dos Santos praticava fraude na instituição. As denúncias contra a ex-servidora foram apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

A investigação aponta que Simone dos Santos Raulino se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. Além do crime de peculato, foram identificados indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de capitais, diante da movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora. A mulher está custodiada à disposição da Justiça.

Operação Fluxo Vital

A investigada chegou a ser designada para ocupar o cargo de diretora administrativa e financeira da Hemoba entre os dias 2 e 16 janeiro de 2024 - período em que a diretora Ana Cleide Freitas Marback esteve de férias. 

Simone Raulino foi presa no âmbito da operação Fluxo Vital, que desencadeou a prisão preventiva e o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra a investigada. De acordo com a Polícia Civil, o valor desviado ultrapassa R$ 500 mil em recursos públicos. A reportagem não conseguiu contatar a defesa da ex-servidora. O espaço segue aberto. 

Exoneração da ex-servidora acusada de fraude
Exoneração da ex-servidora acusada de fraude Crédito: Reprodução

Em nota, a Hemoba ressaltou que a servidora não faz mais parte do quadro de funcionários, tendo sido exonerada assim que surgiram suspeitas de fraude. "A instituição reafirma que sempre teve como princípios a ética, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, colaborando integralmente com os órgãos de controle e colocando-se à disposição da Justiça", afirma. 

A Hemoba aderiu recentemente ao Programa Bahia de Integridade Pública, que estabelece um conjunto de medidas voltadas para prevenir, identificar e combater irregularidades, fraudes e corrupção na administração pública.

"Essa iniciativa reforça um compromisso já existente da instituição com a legalidade, a governança e a responsabilidade na gestão. A Hemoba segue firme em sua missão de salvar vidas e de servir, com responsabilidade, à sociedade baiana", completa a instituição. 

