Inscrições para concurso da Ufba com salários de até R$ 13,2 mil encerram hoje (17)

Há oportunidade para diversas áreas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:31

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva no cargo de professor do magistério superior para diversas áreas, encerram nesta quarta-feira (17). Há oportunidades para Salvador e Vitória da Conquista. 

Os aprovados poderão atuar com jornadas de 20h, 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com remuneração que varia entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85, a depender da titulação e do regime de trabalho

As áreas contempladas são: 

Campus Salvador

Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental

Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada

Escola Politécnica: Lavra Subterrânea

Escola Politécnica: Sistemas de Produção

Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria

Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas)

Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções

Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia/Linguagem e Fala

Campus Vitória da Conquista

Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia – Saúde da Pessoa Adulta/Internato

Ufba abre concurso público

1 de 6
Ufba abre concurso público por Captura de tela

A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita ou teórico-prática (eliminatória e classificatória), prova didática (classificatória), defesa de memorial (classificatória) e análise de títulos (classificatória). 

As inscrições podem ser feitas pelo site da Ufba (clique aqui). A taxa varia de R$ 150 a R$ 200, conforme a titulação exigida.

Estará isento da taxa quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou for doador de medula óssea. O pedido ainda pode ser feito. 

