Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Wendel de Novais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins, abriu concurso público com 350 vagas e salários iniciais de até R$ 7,5 mil. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 4 de novembro e seguem até 1º de dezembro.
Entre as vagas, 147 para Saúde, 81 são para Educação, 71 para administração e 53 são para fiscalização, O maior destaque do certame é a vaga para Médico Clínico Geral, com remuneração de R$ 7.590,11 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Prefeitura de Formoso do Araguaia
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Social Univida, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por avaliação de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 95 para nível médio e R$ 130 para nível superior.