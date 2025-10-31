Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para a  Prefeitura de Formoso do Araguaia Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins, abriu concurso público com 350 vagas e salários iniciais de até R$ 7,5 mil. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 4 de novembro e seguem até 1º de dezembro.

Entre as vagas, 147 para Saúde, 81 são para Educação, 71 para administração e 53 são para fiscalização, O maior destaque do certame é a vaga para Médico Clínico Geral, com remuneração de R$ 7.590,11 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Prefeitura de Formoso do Araguaia

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Social Univida, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por avaliação de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 95 para nível médio e R$ 130 para nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 138 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Prefeitura abre concurso público com 138 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 210 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 210 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso Prefeitura Edital

Mais recentes

Imagem - Saibam quais são os minerais fundamentais para tornar o mundo mais verde

Saibam quais são os minerais fundamentais para tornar o mundo mais verde
Imagem - 80 vagas em Salvador: Conselho tem concurso com salários de R$ 2,5 mil e VA de R$ 730

80 vagas em Salvador: Conselho tem concurso com salários de R$ 2,5 mil e VA de R$ 730
Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9,3 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9,3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada