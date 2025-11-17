MUDANÇA DE HÁBITO

De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens

Desempenho funcional, prevenção de lesões, além da estética, são fatores que contribuíram para que eles considerem cada vez mais o fortalecimento do bumbum

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:02

Treino de glúteos vira tendência entre homens Crédito: Divulgação/Smart Fit

O que antes era alvo de preconceito hoje se tornou uma tendência crescente: cada vez mais homens estão treinando glúteos. Dados de 2025 mostram que menções a #gluteworkoutformen (treino de glúteos para homens, em português) tem um ritmo crescente de publicações no TikTok. No Instagram, também houve um aumento expressivo em postagens relacionadas a treino de glúteos entre homens nos últimos anos. Já a revista Men’s Health apontou, em 2023, que o glúteo passou a ser um dos três treinos mais procurados por homens, ao lado de peito e costas.

A tendência extrapola as redes sociais e tem se refletido nas academias. Segundo especialistas, essa mudança representa tanto a superação de um tabu quanto o amadurecimento dos praticantes sobre a importância do bumbum para desempenho funcional, prevenção de lesões, além de estética.

Para o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio o papel dos profissionais de educação física foi decisivo para derrubar a ideia de que treino de glúteo era “coisa de mulher”. Eles mostraram que essa musculatura é essencial para esportes, exercícios de força e até para tarefas simples do cotidiano.

“Explicamos há anos que os glúteos são os músculos mais fortes do corpo, o motor de potência para saltos e sprints, além de atuarem como estabilizadores fundamentais para corrida e caminhada”, afirma Florêncio. Ele destaca que essa mudança de percepção já é visível nas unidades da Smart Fit.

No campo científico, essa importância também é consolidada. Pesquisas — como as realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais — mostram que glúteos fortes melhoram o controle motor e ajudam a preservar estruturas como joelhos e lombar.

Diversas atividades, para serem desempenhadas adequadamente, dependem de glúteos fortes. Exemplos: musculação, sobretudo treino de inferiores e levantamento terra; esportes com arrancadas, salto e mudanças de direção (como futebol e basquete); esportes de combate; corrida e caminhada, além de ações cotidianas, como subir escadas e agachar.

Além do aspecto funcional, há também a questão estética. Segundo Florêncio, o impacto visual não está no glúteo isoladamente, mas no conjunto: ele influencia diretamente a percepção de harmonia e simetria do físico.