Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De tabu à tendência: saiba o motivo do treino de glúteos virar sucesso entre homens

Desempenho funcional, prevenção de lesões, além da estética, são fatores que contribuíram para que eles considerem cada vez mais o fortalecimento do bumbum

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:02

Treino de glúteos vira tendência entre homens
Treino de glúteos vira tendência entre homens Crédito: Divulgação/Smart Fit

O que antes era alvo de preconceito hoje se tornou uma tendência crescente: cada vez mais homens estão treinando glúteos. Dados de 2025 mostram que menções a #gluteworkoutformen (treino de glúteos para homens, em português) tem um ritmo crescente de publicações no TikTok. No Instagram, também houve um aumento expressivo em postagens relacionadas a treino de glúteos entre homens nos últimos anos. Já a revista Men’s Health apontou, em 2023, que o glúteo passou a ser um dos três treinos mais procurados por homens, ao lado de peito e costas.

A tendência extrapola as redes sociais e tem se refletido nas academias. Segundo especialistas, essa mudança representa tanto a superação de um tabu quanto o amadurecimento dos praticantes sobre a importância do bumbum para desempenho funcional, prevenção de lesões, além de estética.

Exercícios na academia

Exercício de força por Shutterstock
Execício na academia por Shutterstock
Exercício na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
1 de 5
Exercício de força por Shutterstock

Para o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio o papel dos profissionais de educação física foi decisivo para derrubar a ideia de que treino de glúteo era “coisa de mulher”. Eles mostraram que essa musculatura é essencial para esportes, exercícios de força e até para tarefas simples do cotidiano.

“Explicamos há anos que os glúteos são os músculos mais fortes do corpo, o motor de potência para saltos e sprints, além de atuarem como estabilizadores fundamentais para corrida e caminhada”, afirma Florêncio. Ele destaca que essa mudança de percepção já é visível nas unidades da Smart Fit.

No campo científico, essa importância também é consolidada. Pesquisas — como as realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais — mostram que glúteos fortes melhoram o controle motor e ajudam a preservar estruturas como joelhos e lombar.

Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso

Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock
1 de 8
Treino caseiro é rapidinho, mas poderoso por Shutterstock

Diversas atividades, para serem desempenhadas adequadamente, dependem de glúteos fortes. Exemplos: musculação, sobretudo treino de inferiores e levantamento terra; esportes com arrancadas, salto e mudanças de direção (como futebol e basquete); esportes de combate; corrida e caminhada, além de ações cotidianas, como subir escadas e agachar.

Além do aspecto funcional, há também a questão estética. Segundo Florêncio, o impacto visual não está no glúteo isoladamente, mas no conjunto: ele influencia diretamente a percepção de harmonia e simetria do físico.

“Um glúteo forte compõe uma cadeia posterior atlética e transmite a imagem de um corpo mais saudável. Já um glúteo fraco prejudica a impressão de completude e condicionamento”, explica. “Não à toa, o fortalecimento da região é prioridade na preparação de atletas de fisiculturismo”, complementa Florêncio.

Leia mais

Imagem - Elevador ou escada? Saiba como escolha pode trazer benefícios para a saúde

Elevador ou escada? Saiba como escolha pode trazer benefícios para a saúde

Imagem - Exercício e saúde: Saiba como sair do sedentarismo e virar um esportista

Exercício e saúde: Saiba como sair do sedentarismo e virar um esportista

Imagem - Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Mais recentes

Imagem - Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento

Vitória tem a segunda tabela mais difícil entre os times que lutam contra o rebaixamento
Imagem - Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A

Bahia tem a tabela mais fácil entre os rivais diretos pelo G-7 na reta final da Série A
Imagem - Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)