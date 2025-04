ACIDENTE

Alpinista fica suspenso a 50 metros de altura após queda em montanha

Vítima sofreu escoriações e dores na cabeça e lombar

Um alpinista foi resgatado com vida no último sábado (12) após ficar pendurado em uma rocha a cerca de 50 metros de altura em Pancas, no Espírito Santo. Segundo informações dos bombeiros, o homem havia caído de aproximadamente 20 metros antes de ficar suspenso no local. >