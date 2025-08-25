‘Chefão do CV’ que mandou matar ‘Diaba Loira’ executou assassinos de médico baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00
Antes de sentenciar à morte a ‘Diaba Loira’, o traficante Edgar Alves de Andrade, de 54 anos, o ‘Doca’ ou ‘Urso’, uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), teria mandado executar os próprios comparsas, que seriam responsáveis pela morte do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, juntamente com outros dois colegas de profissão, em um quiosque na praia do Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro de 2023.
Na ocasião, segundo a polícia, as investigações apontaram que os suspeitos confundiram Perseu com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, preso depois pela Polícia Federal dias após o crime. Então, ‘Urso’ não perdoou e os condenou à morte. Os corpos foram ‘desovados’ em um carro na Zona Oeste do Rio.
Ele também tem mandado de prisão pelo caso que envolveu os três meninos que desapareceram em Belford Roxo, na Baixada Fluminense – o traficante teria ordenado a execução daqueles que mataram as crianças.
Em 2021, o criminoso tentou sequestrar um piloto de helicóptero da polícia para resgatar presos e foi alvo de uma operação que resultou na morte de mais de 20 pessoas na Vila Cruzeiro, em 2022.
Sobre Eweline, conhecida como Diaba Loira, a motivação para a ordem de matá-la teria sido a saída dela do CV para a facção rival TCP (Terceiro Comando Puro).
