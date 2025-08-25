VIOLÊNCIA

Quem é o jovem morto a tiros após emboscada na saída de cavalgada na Bahia

Corpo de Maílson Borges Lopes, de 22 anos, foi sepultado nesse domingo (24)

Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:22

Maílson Borges Lopes foi morto em cavalgada Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jovem Maílson Borges Lopes, de 22 anos, morto a tiros após ser surpreendido por uma emboscada na saída de uma cavalgada em São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana, na noite de sábado (23), era querido por familiares e amigos e trabalhava em uma fábrica de construção de pias.

Maílson faria 23 anos no dia 6 de setembro. O pai do jovem disse ao g1 que o rapaz nunca se envolveu em confusões e gostava de cavalos e cavalgadas. Maílson havia tirado recentemente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O corpo de Maílson foi sepultado em São Gonçalo dos Campos, nesse domingo (24).

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

De acordo com informações iniciais, o homicídio teria sido registrado após uma briga que ocorreu durante a cavalgada e o autor do crime agiu em vingança contra Maílson. Como a execução aconteceu em uma área movimentada, o principal suspeito já foi identificado e é procurado por investigadores.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou à reportagem que foi acionada para o caso através da 67ª Companhia Independente (CIPM) com a informação de que Maílson foi baleado na Praça 20 de Agosto. No local, entretanto, os policiais encontraram a vítima caída no chão e sem sinais vitais.