ACIDENTE

Dois ônibus batem de frente e quatro pessoas ficam feridas em Salvador

A colisão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (25)

Monique Lobo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:23

Batida aconteceu na Ladeira do Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré Crédito: Reprodução

Uma colisão entre dois ônibus deixou quatro passageiros feridos no final da tarde desta segunda-feira (25). Os veículos, que faziam as linhas 0221 – Ribeira x Fazenda Garcia e 1511 – Conj. Pirajá x Eng. Velho da Federação, bateram de frente na Ladeira do Hospital Santa Izabel, localizada no bairro de Nazaré, em Salvador.

Os passageiros feridos estavam no ônibus que fazia a linha 0221. De acordo com informações da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), o motorista deste veículo contou que perdeu o freio ao descer a ladeira, o que ocasionou a colisão.

Ainda segundo o órgão, as pessoas feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.