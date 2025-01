BOLADA

Dono de lotérica comenta caso de idosa que afirma ter ganhado na Mega da Virada: 'Lavei minhas mãos'

Jogo não chegou a ser registrado

Após a grande repercussão do caso de uma idosa, que afirmou ter acertado os números do sorteio da Mega da Virada, mas não ter tido o jogo computado, o dono da lotérica afirmou que caberá apenas à Caixa Econômica Federal a resolução da situação.

Segundo o dono do local, as imagens de câmeras de segurança da lotérica foram enviadas à Caixa para análise, após ser acionado extra e judicialmente. “Lavei minhas mãos, agora é com eles”, afirmou ao portal Metrópoles.