Após ganhar R$ 1,5 milhão na Mega da Virada, ex-BBB Paulinha Leite curte praia no Caribe

A ex-BBB foi curtir o mar caribenho acompanhada do marido e da mãe

A ex-participante do BBB de 2011, Paulinha Leite, levou R$ 1,5 milhão na Mega da Virada, e aproveitou para comemorar a conta bancária recheada em Punta Cana, na República Dominicana. Paulinha compartilhou momentos especiais da viagem no mar paradisíaco do Caribe em seu Instagram nesta quinta-feira (02).