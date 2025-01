LOTERIA

Aposta de Salvador acerta cinco números e leva R$ 75 mil na Mega-Sena

Prêmio principal acumulou para o próximo sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira (16)

Mais um sorteio da Mega-Sena aconteceu, na noite desta terça-feira (14), sem ninguém levar o prêmio milionário para casa. O concurso de número 2815 sorteou o montante de R$ 32.030.295,88, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Apesar disso, 38 bilhetes com cinco dos seis números sorteados foram premiados com R$75.919,13, dentre eles uma aposta de Salvador.