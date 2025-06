EDUCAÇÃO

Mais da metade dos adultos baianos não concluiu o Ensino Médio

Dados da Pnad Contínua foram divulgados nesta sexta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:53

Média de anos de estudo cresceu na Bahia, mas número de analfabetos ainda é o maior do Brasil Crédito: Divulgação

Na Bahia, 51,4% dos adultos de 25 anos ou mais não completaram o Ensino Básico obrigatório por lei, que engloba os níveis Fundamental e Médio. A informação consta no módulo de Educação, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).>

Mais de 5,021 de milhões pessoas não concluíram o nível obrigatório, o que coloca o estado como o sétimo maior percentual de adultos nessa condição entre todos os estados brasileiros. A média de pessoas que não completaram os ensinos Fundamental e Médio no Brasil é de 44%. >

Piauí (57,0%), Paraíba (56,6%) e Alagoas (56,0%) têm as maiores proporções de pessoas de 25 anos ou mais de idade que não haviam concluído o Ensino Básico. Distrito Federal (26,9%), Rio de Janeiro (34,5%) e São Paulo (35,8%), as menores. >

Em 2024, a média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade voltou a avançar na Bahia, indo a 8,9, após ter ficado estável entre 2022 e 2023 (em 8,6 anos). O Ensino Fundamental é completado com ao menos nove anos de estudo. >

A Bahia também manteve uma das mais baixas proporções de adultos com Ensino Superior completo. Só 13,6% das pessoas de 25 anos ou mais no estado tinham esse nível de instrução mais alto, o que representa 1,329 milhão de adultos. O indicador voltou a crescer em 2024, depois de ter ficado estável em 2022 e 2023. Mesmo assim, o percentual é o 2º menor entre os estados, só acima do registrado no Maranhão (12,5%).>

A proporção de pessoas com Ensino Superior é maior entre as mulheres (15,9%) do que entre os homens (11,0%). A pesquisa também aponta para o perfil racial dos estudantes de graduação. Enquanto 21,2% das pessoas com mais de 25 anos com Ensino Superior completo são brancas, a proporção é de 11,9% para pretos e pardos.

