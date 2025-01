AREIA LIVRE

Protesto de barraqueiros no Porto da Barra tem efeito reverso e viraliza nas redes: 'Amei'

Decisão é discutida também pela internet; por outro lado, há quem defenda os trabalhadores

"Deu até vontade de ir", "Amei a paz do protesto" e "Sente a paz desse lugar" são outros elogios ao movimento. Por outro lado, há quem critique e saia em defesa da categoria. "[Isso] é ser egoísta", reclamou um seguidor sobre os comentários positivos. "Me sinto mal e elitista por ter gostado do Porto da Barra sem ambulantes, afinal é o sustento de muitas famílias. Mas não dá pra negar que ficou incrível!!", ponderou outro. >

Nem mesmo Caetano Veloso não aguentou ficar de fora da 'folia'. O músico se rendeu ao dia de areia livre no Porto e foi flagrado enquanto curtia o pôr do sol na sua praia favorita com apenas uma canga e um sonho. Já havia caído a noite quando Caetano deixou a Barra.>

Os trabalhadores protestam contra as medidas que deram uma nova configuração ao uso da faixa de areia na última quinta-feira (23). As novas regras incluem a delimitação do espaço destinado a cada permissionário, para ordenar a ocupação, e a limitação do número do número de cadeiras e sombreiros que cada um deles pode fixar no local. Foi estabelecido que cada barraca forneça, no máximo, 30 cadeiras e 10 sombreiros.>