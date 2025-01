SALVADOR

Sem cadeiras e sombreiros, banhistas aproveitam ‘areia livre’ no Porto da Barra

Barraqueiros se ausentaram da praia durante todo o dia

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 21:19

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A estação mais quente em Salvador é sempre uma caixinha de surpresas. A Praia do Porto da Barra, um dos principais cartões postais soteropolitanos, viveu um dia atípico em uma pacata terça-feira (28) de Verão: o azul que se via era apenas o do mar e não mais dos guarda-sóis fincados por toda a faixa de areia. Com a ausência dos barraqueiros, quem pôde, correu para curtir uma pontinha de areia, agora livre. Durante todo o dia, a praia recebeu turistas, moradores, famílias, esportistas e até famosos, tudo quanto é gente que queria aproveitar o dia sem precisar se esquivar das cadeiras e sombreiros que normalmente roubam grande parte do espaço. >

"A praia é uma delícia, sem estar loteada, a gente vendo todo mundo, vendo a parede da praia, que a gente fazia tempo que não via, comentava sobre a decoração ali na parede, uma delícia isso aqui, sem muito sombreiro, sem todo mundo amalocado debaixo do sombreiro", celebrou o soteropolitano Emerson Carvalho, 49 anos. O arquiteto, ao saber da novidade, convocou dois amigos e desceu para tomar um banho de mar e aproveitar o espaço deixado pelos barraqueiros. "Eu saí do trabalho para vim ver a praia vazia, era o que eu sempre quis ver", contou o morador do bairro há pelo menos 40 anos. A única vez em que ele afirma ter visto a praia livre desta maneira, foi durante a pandemia de coronavírus. >

Emerson Carvalho, Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Já para a trabalhadora autônoma Mariana Nunes, 32 anos, o ponto alto do dia foi conseguir curtir a praia sem precisar pagar valores "absurdos" pelas cadeiras na praia. "Lógico que a gente não tem infraestrutura, sei que muita gente precisa disso aqui para manter suas famílias, mas existe um valor absurdo que eles cobram, para mim está muito bom hoje", argumentou a frequentadora assídua do Porto da Barra, ao lado da amiga.>

Mariana Nunes, no Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

"Durante o ano inteiro é até tranquilo, mas no verão não é. A galera quer limitar mesmo, quem vem com seu cooler, como eu, que venho com meu cooler, minha 'canguinha'. Não existe espaço para quem vem", lamentou. >

Por onde quer que se olhasse, o público se dividia entre quem curtia o solzinho do fim da tarde e quem aproveitava o espaço para praticar esportes e jogar com os amigos. Por todo lado, diferentes grupos jogavam suas bolas de um lado para o outro, sem a preocupação de esbarrar nos sombreiros. "Sem as barracas está muito bom, dá mais espaço para a gente poder se divertir, brincar, jogar altinha, tanto altinha quanto vôlei. Está sendo bem legal", contou o estudante Gabriel Freitas, 19 anos, nas pausas entre uma partida e outra.>

Nem mesmo Caetano Veloso não aguentou ficar de fora da 'folia'. O músico se rendeu ao dia de areia livre no Porto e foi flagrado enquanto curtia o pôr do sol na sua praia favorita com apenas uma canga e um sonho. Já havia caído a noite quando Caetano deixou a Barra. >

Apesar de também ter saído de casa para celebrar o espaço livre na praia, o analista de sistemas André Tomé, 52 anos, declarou preocupação com os trabalhadores do local. "É [bom] olhar de lá de cima e ver a praia bem bonita como está agora, é diferente de ver coberto com azul, que não é o azul do mar, é dos sombreiros. Isso me incomoda, mas eu tenho um monte de amigos que trabalham aí", ponderou. >

Para ele, é preciso encontrar uma alternativa, um meio termo que consiga dar liberdade aos banhistas e preservar o trabalho dos barraqueiros. "Não tem ninguém vendendo e isso faz parte da cultura daqui, mas ficar coberto de sombreiro também me incomoda. Eu queria poder trazer o meu sombreiro e colocar aqui, e se eu quiser [pegar] sol, eu tiro o sombreiro, queria ter essa alternativa", afirmou. >

A manifestação dos barraqueiros foi o motivo da ausência dos sombreiros pela praia. Os trabalhadores protestam contra as medidas que deram uma nova configuração ao uso da faixa de areia na última quinta-feira (23). As novas regras incluem a delimitação do espaço destinado a cada permissionário, para ordenar a ocupação, e a limitação do número do número de cadeiras e sombreiros que cada um deles pode fixar no local. Foi estabelecido que cada barraca forneça, no máximo, 30 cadeiras e 10 sombreiros. >

Webcomemoração

Até mesmo quem não conseguiu ir até a praia, celebrou de longe o dia de 'areia livre'. Nas redes sociais, internautas circularam diversas imagens em que é possível ver a praia por completo. "Porto da Barra ficou até mais bonito sem barraca, continue esse protesto por mais 10 anos", pediu um deles. >

"Bizarro como o Porto da Barra assim, contando a localização e maré que tem, se tornou a MELHOR praia de Salvador. Bem que podia ficar dessa forma para sempre", sugeriu outro. >