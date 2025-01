UMA CANGA E UM SONHO

Caetano Veloso aproveita fim de tarde no Porto da Barra

Músico foi flagrado enquanto aproveitava o pôr do sol

Em diversas falas públicas, Caetano já declarou seu amor pela praia do Porto da Barra, sendo ela a sua favorita em toda a cidade. Nesta terça, o pôr do sol foi especial. O Porto viveu um dia atípico, com a ausência das cadeiras e sombreiros que, normalmente, cobrem quase toda a faixa de areia, em virtude da manifestação dos barraqueiros, que protestam contra as novas regras de uso da faixa de areia. >