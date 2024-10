BRINCADEIRA SEM GRAÇA

Mãe de Raquel Brito revela que recebeu trote sobre intubação da filha

Ela foi para São Paulo após a produção do programa levá-la para cuidar da filha, que sentiu dores depois da prova do Fazendeiro.

Mostrando que estava bastante abalada com a saída da filha do programa, ela desabafou: "Mas assim que eu tiver com a Raquel faço questão de mostrar pra vocês, aqueles que se importam com a família Brito, não para os que querem tripudiar em cima da sua dor".