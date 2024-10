SUSTO

Comentarista da Globo tem cordão de ouro furtado, mas recupera após flagrante

Junior sofreu o crime nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro

O comentarista de futebol Júnior, que sempre aparece na tela da Globo falando sobre esporte, foi furtado na segunda (7), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-jogador teve seu cordão de ouro arrancado na orla da cidade.

"Eu estava dando uma corridinha na areia e de repente o cara veio por trás, pegou a corrente e correu para o calçadão. Na hora que eu gritei um barraqueiro foi lá e pegou ele. Aí veio o pessoal do Barra Presente. Eu fui até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência", disse em conversa ao jornal Extra.

Júnior comentou que, apesar do susto, o rapaz estava desarmado, possibilitando segurá-lo após o ocorrido. A Polícia Civil informou que o suspeito tem 24 anos e vai ser enquadrado no artigo 155, do Código Penal (furto), cuja pena é de até quatro anos de reclusão.