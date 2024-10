MODA E INCLUSÃO

Teatroescola abre inscrições para 2ª edição de curso de maquiagem gratuito em parceria com a Avon

A iniciativa visa capacitar e inserir jovens de comunidades periféricas de Salvador no mercado da maquiagem

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 10:45

2ª edição de curso de maquiagem gratuito em parceria com a Avon Crédito: Divulgação

O Teatroescola, em parceria com a Avon, abre inscrições para a segunda edição de curso gratuito de maquiagem, voltado para jovens de comunidades periféricas de Salvador. O projeto busca promover inclusão e diversidade no mercado da beleza, com foco na capacitação de jovens a partir de 15 anos, especialmente negros, indígenas e pessoas LGBTQIAPN+. As inscrições podem ser realizadas de 8 a 18 de outubro, pelo Instagram oficial (@teatroescolaoficial) ou pelo site teatroescola.org.

Nesta edição, serão oferecidas 50 vagas para aulas presenciais de duas semanas no Teatroescola, localizado no Teatro Jorge Amado. O espaço é conhecido por oferecer experiências artísticas enriquecedoras, contando com infraestrutura moderna e orientação de profissionais renomados de Salvador.

Os participantes aprenderão técnicas como higienização, identificação de pincéis, colorimetria e preparação de pele, capacitando-se para atuar como profissionais qualificados na área de maquiagem. Ao final do curso, os alunos receberão um kit de produtos da Avon, que servirá como apoio inicial para a carreira.

Na primeira edição, cerca de 100 jovens foram capacitados, com destaque para a especialização em maquiagem para pele negra, fortalecendo a representatividade no setor. A formação anterior também se destacou pela inclusão de uma turma acessível para pessoas surdas, reforçando o compromisso do Teatroescola com a inclusão. A instituição é pioneira no Nordeste ao oferecer uma formação bilíngue em Língua Brasileira de Sinais (Libras) voltada para o contexto artístico.