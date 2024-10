COTADA PARA VENCER EM 2012

Gretchen conta real motivo de desistência de A Fazenda: 'F*deu tudo'

Rainha do rebolado era cotada para vencer edição daquela época

A dançarina Gretchen, de 65 anos, participou do reality show A Fazenda em 2012, sendo uma das cotadas para vencer o programa daquela época. No entanto, tudo acabou quando ela tocou o sino da desistência.

Durante o De Frente com a Blogueirinha na noite de segunda (7), ela revelou que entrou em desespero ao receber uma bandeira dos Estados Unidos como presente da família.

"Chegou no meio de A Fazenda, a gente recebia um presente de fora. Veio uma caixa com a bandeira dos Estados Unidos e eu falei: 'pronto, aconteceu algo com meu filho. Tenho que sair daqui de qualquer jeito'", contou.