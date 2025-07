PROGRAMAÇÃO

Atriz Edvana Carvalho, de Vale Tudo, apresenta peça no interior da Bahia e participa de Festival Negritudes

Ela interpreta a personagem Eunice na novela da TV Globo

A cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia, recebe no dia 25 de julho uma apresentação da atriz baiana Edvana Carvalho, que está no ar com a personagem Eunice, na novela Vale Tudo, da TV Globo. Edvana vai apresentar a peça "Aos 50 - Quem Me Aguenta?", escrita por ela mesma, como parte da programação do Julho das Pretas. >

A apresentação especial da peça que rodou o Brasil em turnê será no Ginásio Aristotelino Dantas, às 18h, e terá entrada gratuita. O Julho das Pretas celebra e promove a luta das mulheres negras, destacando suas conquistas, desafios e a importância de combater o racismo e o sexismo. O movimento se fortaleceu a partir do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, que também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela.>

Edvana estará ainda em outra programação na Bahia esta semana. No dia 24, às 14h45, ela participa do Festival Negritudes, na mesa "O Que a Bahia Tem? Bahia Como Fonte de Inspiração”, ao lado de Melly, Aline Patriarca e Cris Viana, com mediação de Rita Batista. O evento acontece na Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. A entrada é gratuita, mediante inscrição no link http://negritudesglobo.com.br/.>