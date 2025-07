AMOR PELA MÚSICA

Quem é João Igor, cantor gospel baleado por PM em Terminal de São Paulo

Artista ficou conhecido ao gravar vídeo com a influenciadora travesti Fernanda Ganzarolli

Elis Freire

Publicado em 31 de julho de 2025 às 05:30

João Igor ficou conhecido ao gravar vídeo com a influenciadora travesti Fernanda Ganzarolli Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o cantor gospel João Igor, baleado por um PM no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, nessa quarta-feira (30), ficou conhecido após gravar com Fernanda Ganzarolli, influenciadora defensora da causa travesti. De acordo com a TV Globo, ele estava na rodoviária porque tinha uma série de shows em Bauru, no interior de São Paulo. Porém, ao invés de estar fazendo o que ama, cantar, João está internado em um hospital no estado. >

Quem é João Igor?

Cantor gospel, João Igor costuma compartilhar suas músicas gospel nas redes sociais, além de demostrar cotidianamente o seu carinho pela família. Conhecido por fazer lives cantando na rua, ele coleciona fotografias ao lado de artistas de outros gêneros da música, como MC Guimê e MC Daniel.>

João viralizou em março deste ano, por conta de vídeo considerado inusitado ao lado da influenciadora Fernanda Ganzarolli. Em um live bem humorada, Fernanda aparece ao fundo na rua onde ele cantava com seu violão, como se tivesse "invadido" a transmissão ao vivo feita em Arujá, na Grande São Paulo. Os dois interagiram e brincaram com a situação, o que demostrou o acolhimento e a aversão do artista a qualquer forma de preconceito. >

Os dois cantaram juntos o famoso louvor "Faz um Milagre em Mim", de Régis Danese, e o vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais, viralizando ao unir dois nomes que não eram imaginados juntos pelos fãs. >

O cantor é pai de dois filhos: Zoe e o Ravi. Os pequenos aparecem com frequência nas redes do artista, que tece declarações amorosas às suas crias. "Ser pai deles é um presente que Deus me deu e que eu levo com muito orgulho no peito. Mesmo não morando com eles, o amor é imenso e a conexão é eterna", escreveu em post recente onde aparece carregando os filhos no colo. >