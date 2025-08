Tati Machado adota novo membro para a família e exibe na web

FOFURA

'Dor dilacerante'

A apresentadora Tati Machado emocionou o público ao relatar, em entrevista ao Fantástico no último domingo (27), os detalhes sobre a perda de seu filho, Rael, durante a reta final da gestação, em maio deste ano. Em um relato comovente à repórter Renata Capucci, Tati compartilhou a dor do luto que caracterizou como "dilacerante".>

“Ele estava em uma fase que era uma explosão de movimentos. Eu senti essa falta do movimento. Fomos para casa e falei: ‘meu Deus, faz o Rael mexer. Estou nervosa com isso’”, relembrou a apresentadora, ao contar que percebeu a ausência dos chutes do bebê após um passeio no Rio de Janeiro, às vésperas do Dia das Mães.>