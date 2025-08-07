Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:27
O rapper Machine Gun Kelly sempre foi bastante polêmico. Agora, voltou a chocar os fãs ao revelar sua dieta extremamente restritiva, com apenas duas refeições por semana. Em um bate-papo com amigos, o cantor de 35 anos disse que substitui boa parte das refeições por água. A entrevista casual logo viralizou nas redes sociais.
"Eu não como de fato. Eu só bebo bastante água", disse. A informação surpreendeu os colegas, que questionaram se isso significa que o rapper faz jejum. Ele confirmou com um aceno de cabeça. "Tipo, eu comi esse hambúrguer porque estamos gravando e é do meu parceiro, entendeu?", falou. "Ok, mas se nós não estivéssemos gravando, o que você teria comeria como jantar?", perguntou um dos amigos. "Provavelmente água", respondeu Gun Kelly.
Machine Gun Kelly
O grupo continuou incrédulo e questionou se o artista não se sentia fraco ou tonto. "Ah, sim, às vezes. Eu como, tipo, umas duas vezes por semana", confessou o cantor, que também é ator.
Segundo Machine Gun Kelly, as refeições consistem em "caldo de ossos com kimchi e chucrute". Kimchi é uma comida tradicional coreana que consiste em vegetais fermentados. "Porque tem probióticos, sabe? Porque o que acontece quando você faz esses jejuns com água, é doido... porque também mata todas as bactérias boas em você. Então você precisa colocar probióticos", justificou o artista.
Probióticos são microrganismos vivos tipo bactérias e leveduras que proporcionar benefícios para saúde. Entretanto, eles são baixos em calorias e macronutrientes, que são essenciais para o funcionamento dos órgãos.
"Você bebe chá verde e essas coisas também?", questionou outra pessoa. "Eu bebo suco de aipo às vezes, sim. E água de coco", disse Machine Gun Kelly. Pai de Casie, de 16 anos - fruto de um relacionamento Emma Cannon - e de Saga, de quatro meses - que ele teve com a atriz Megan Fox -, o rapper fez questão de ressaltar que “café e cigarros” também fazem parte da sua “dieta”.