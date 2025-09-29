Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Arcano aponta coragem, equilíbrio emocional e autoconfiança como energias que marcam o início da semana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot para esta segunda-feira (29) traz como carta regente A Força, símbolo de coragem, autocontrole e resiliência. O arcano sugere que o início da semana pode apresentar desafios, mas a forma de enfrentá-los fará toda a diferença: é preciso agir com firmeza, porém sem agressividade, unindo racionalidade e sensibilidade.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

A Força lembra que dominar as próprias emoções é mais eficaz do que reagir por impulso. O conselho é usar a calma e a autoconfiança como aliados para resolver pendências, iniciar projetos e encarar responsabilidades. Pequenos gestos de paciência e autocuidado podem abrir caminho para grandes conquistas ao longo dos próximos dias.

A mensagem do tarot é clara: inicie a semana acreditando em seu poder pessoal e conduzindo as situações com sabedoria. A força verdadeira não está na imposição, mas na capacidade de se manter firme, mesmo diante de obstáculos.

Leia mais

Imagem - Outubro começa com dinheiro surpresa para alguns signos: descubra se você está na lista

Outubro começa com dinheiro surpresa para alguns signos: descubra se você está na lista

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Carentes e inseguros: 4 signos que precisam de mensagens no celular para se sentirem amados e seguros

Carentes e inseguros: 4 signos que precisam de mensagens no celular para se sentirem amados e seguros

Veja o conselho para cada signo

Áries: Canalize sua energia de forma produtiva. Evite brigas desnecessárias e concentre-se em conquistar resultados com disciplina.

Touro: Use a paciência como sua maior aliada hoje. Não se apresse, valorize a constância e a firmeza em cada passo.

Gêmeos: O dia pede foco e menos dispersão. Direcione sua curiosidade para algo concreto e verá progresso real.

Câncer: O autocontrole será fundamental para lidar com questões emocionais. Mantenha a calma antes de reagir.

Leão: Sua coragem natural ganha destaque. Inspire confiança nos outros mostrando liderança com empatia.

Virgem: Atenção para não ser duro demais consigo mesmo. A Força pede autocompaixão e reconhecimento do seu esforço.

Libra: Equilibre razão e emoção nas escolhas. Evite a indecisão mantendo firmeza, mas sem ignorar os sentimentos.

Escorpião: Transforme sua intensidade em motor de superação. A carta pede firmeza sem deixar que o orgulho fale mais alto.

Sagitário: Aproveite a energia para avançar em projetos pessoais. O segredo será a persistência, não apenas o entusiasmo inicial.

Capricórnio: Use sua disciplina como escudo. Obstáculos podem surgir, mas você tem recursos para superá-los.

Aquário: A carta pede firmeza sem rigidez. Escute ideias diferentes, mas mantenha-se fiel ao que acredita.

Peixes: Evite se deixar levar pelas emoções em excesso. A Força mostra que sua sensibilidade pode ser canalizada para o crescimento.

Tags:

Signo Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro
Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
Imagem - A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

MAIS LIDAS

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
01

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro
04

Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro