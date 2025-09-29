ASTROLOGIA

Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Arcano aponta coragem, equilíbrio emocional e autoconfiança como energias que marcam o início da semana

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot

O tarot para esta segunda-feira (29) traz como carta regente A Força, símbolo de coragem, autocontrole e resiliência. O arcano sugere que o início da semana pode apresentar desafios, mas a forma de enfrentá-los fará toda a diferença: é preciso agir com firmeza, porém sem agressividade, unindo racionalidade e sensibilidade.

A Força lembra que dominar as próprias emoções é mais eficaz do que reagir por impulso. O conselho é usar a calma e a autoconfiança como aliados para resolver pendências, iniciar projetos e encarar responsabilidades. Pequenos gestos de paciência e autocuidado podem abrir caminho para grandes conquistas ao longo dos próximos dias.

A mensagem do tarot é clara: inicie a semana acreditando em seu poder pessoal e conduzindo as situações com sabedoria. A força verdadeira não está na imposição, mas na capacidade de se manter firme, mesmo diante de obstáculos.

Veja o conselho para cada signo

Áries: Canalize sua energia de forma produtiva. Evite brigas desnecessárias e concentre-se em conquistar resultados com disciplina.

Touro: Use a paciência como sua maior aliada hoje. Não se apresse, valorize a constância e a firmeza em cada passo.

Gêmeos: O dia pede foco e menos dispersão. Direcione sua curiosidade para algo concreto e verá progresso real.

Câncer: O autocontrole será fundamental para lidar com questões emocionais. Mantenha a calma antes de reagir.

Leão: Sua coragem natural ganha destaque. Inspire confiança nos outros mostrando liderança com empatia.

Virgem: Atenção para não ser duro demais consigo mesmo. A Força pede autocompaixão e reconhecimento do seu esforço.

Libra: Equilibre razão e emoção nas escolhas. Evite a indecisão mantendo firmeza, mas sem ignorar os sentimentos.

Escorpião: Transforme sua intensidade em motor de superação. A carta pede firmeza sem deixar que o orgulho fale mais alto.

Sagitário: Aproveite a energia para avançar em projetos pessoais. O segredo será a persistência, não apenas o entusiasmo inicial.

Capricórnio: Use sua disciplina como escudo. Obstáculos podem surgir, mas você tem recursos para superá-los.

Aquário: A carta pede firmeza sem rigidez. Escute ideias diferentes, mas mantenha-se fiel ao que acredita.