Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

Astros indicam transformações e oportunidades no campo afetivo para cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 03:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O horóscopo do amor desta segunda-feira, 29 de setembro, sugere momentos de reflexão, autenticidade e pequenas surpresas nos relacionamentos. Para alguns signos, será o momento ideal de deixar o coração conduzir, apostar em conversas leves e no romance espontâneo. Já outros poderão sentir necessidade de refletir sobre seus relacionamentos ou até dar um tempo para si mesmos. Confira agora as previsões, do site "Hindustan Times".

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries: A energia do amor está a seu favor hoje. Aproveite para abrir uma nova página em seus relacionamentos, demonstrando carinho e atenção. Se estiver solteiro, permita-se ser mais romântico que o habitual; um olhar ou gesto amistoso pode iniciar algo especial.

Touro: Fortaleça suas emoções e evite remoer sentimentos que não ajudam. Questões pequenas não devem atrapalhar sua felicidade. Solteiros, não desanimem por experiências passadas; um amor verdadeiro pode surgir se você se libertar do passado.

Gêmeos: Pergunte-se se seu parceiro é genuíno em suas ações e palavras. Muitas vezes o carinho é demonstrado de forma sutil, mas significativa. Solteiros, alguém pode demonstrar interesse de uma maneira inesperada – observe com atenção.

Câncer: Hoje é o dia ideal para expressar seu amor e abrir-se para novas fases. O apoio do parceiro estará claro, e discussões sobre o futuro podem surgir naturalmente. Confie no tempo certo e deixe o coração guiar você.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão: É momento de permitir que seu parceiro conduza os próximos passos. Equilibrar dar e receber é essencial; ao soltar o controle, a relação pode evoluir de forma harmoniosa e orgânica.

Virgem: A rotina pode parecer desafiadora hoje, especialmente no amor. Se o relacionamento estiver monótono, tente inovar e surpreender seu parceiro com algo fora do comum.

Libra: Pode sentir pressão para agir de determinada forma; respeite seus limites. Solteiros, reflitam sobre o que é essencial em futuras relações em vez de seguir normas sociais.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
1 de 4
Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Escorpião: O dia flui com tranquilidade. Aproveite para estar junto do parceiro sem preocupações ou tensões. Para solteiros, essa energia traz confiança ao se aproximar de novas pessoas.

Sagitário: Você pode desejar momentos a sós, mesmo sendo sociável. Relacionamentos pedem compreensão mútua; solteiros, foquem em suas necessidades antes de se envolver.

Capricórnio: Introduza novidades e diversão na relação. Surpreender o parceiro com gestos inesperados fortalece o vínculo. Solteiros, não hesitem em mostrar criatividade e se arriscar.

Aquário: Hoje pode haver um desejo de quebrar a rotina no relacionamento. Pequenas mudanças podem trazer frescor e fortalecer a conexão.

Peixes: A reflexão sobre o amor verdadeiro toma conta da mente. Em relacionamentos, avalie sentimentos e fortaleça a comunicação. Solteiros, essa introspecção pode conduzir a conexões mais significativas.

Leia mais

Imagem - Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Imagem - Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Imagem - Relacionamento à distância? Veja os 3 signos que levam numa boa - e outros 3 que não seguram a barra

Relacionamento à distância? Veja os 3 signos que levam numa boa - e outros 3 que não seguram a barra

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro

Semana começa com a carta da 'Força' no tarot; veja guia para este dia 29 de setembro
Imagem - Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro
Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

MAIS LIDAS

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
01

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'
02

Longe das novelas desde 2019, ex-Globo revela por que se afastou da TV: 'Período muito triste'

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
03

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito

Imagem - Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro
04

Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro