ASTROLOGIA

Horóscopo do amor: paixão, dúvidas e reconciliações marcam os signos neste 29 de setembro

Astros indicam transformações e oportunidades no campo afetivo para cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 03:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O horóscopo do amor desta segunda-feira, 29 de setembro, sugere momentos de reflexão, autenticidade e pequenas surpresas nos relacionamentos. Para alguns signos, será o momento ideal de deixar o coração conduzir, apostar em conversas leves e no romance espontâneo. Já outros poderão sentir necessidade de refletir sobre seus relacionamentos ou até dar um tempo para si mesmos. Confira agora as previsões, do site "Hindustan Times".

Áries: A energia do amor está a seu favor hoje. Aproveite para abrir uma nova página em seus relacionamentos, demonstrando carinho e atenção. Se estiver solteiro, permita-se ser mais romântico que o habitual; um olhar ou gesto amistoso pode iniciar algo especial.

Touro: Fortaleça suas emoções e evite remoer sentimentos que não ajudam. Questões pequenas não devem atrapalhar sua felicidade. Solteiros, não desanimem por experiências passadas; um amor verdadeiro pode surgir se você se libertar do passado.

Gêmeos: Pergunte-se se seu parceiro é genuíno em suas ações e palavras. Muitas vezes o carinho é demonstrado de forma sutil, mas significativa. Solteiros, alguém pode demonstrar interesse de uma maneira inesperada – observe com atenção.

Câncer: Hoje é o dia ideal para expressar seu amor e abrir-se para novas fases. O apoio do parceiro estará claro, e discussões sobre o futuro podem surgir naturalmente. Confie no tempo certo e deixe o coração guiar você.

Leão: É momento de permitir que seu parceiro conduza os próximos passos. Equilibrar dar e receber é essencial; ao soltar o controle, a relação pode evoluir de forma harmoniosa e orgânica.

Virgem: A rotina pode parecer desafiadora hoje, especialmente no amor. Se o relacionamento estiver monótono, tente inovar e surpreender seu parceiro com algo fora do comum.

Libra: Pode sentir pressão para agir de determinada forma; respeite seus limites. Solteiros, reflitam sobre o que é essencial em futuras relações em vez de seguir normas sociais.

Escorpião: O dia flui com tranquilidade. Aproveite para estar junto do parceiro sem preocupações ou tensões. Para solteiros, essa energia traz confiança ao se aproximar de novas pessoas.

Sagitário: Você pode desejar momentos a sós, mesmo sendo sociável. Relacionamentos pedem compreensão mútua; solteiros, foquem em suas necessidades antes de se envolver.

Capricórnio: Introduza novidades e diversão na relação. Surpreender o parceiro com gestos inesperados fortalece o vínculo. Solteiros, não hesitem em mostrar criatividade e se arriscar.

Aquário: Hoje pode haver um desejo de quebrar a rotina no relacionamento. Pequenas mudanças podem trazer frescor e fortalecer a conexão.